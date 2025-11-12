Raum lobt Ouédraogo: "Brutale Physis auf dem Platz"

SID 12.11.2025 • 05:25 Uhr Der Leipziger David Raum glaubt an eine große Karriere seines Teamkollegen Assan Ouédraogo.

Fußball-Nationalspieler David Raum hat seinem Leipziger Teamkollegen Assan Ouédraogo eine große Karriere prophezeit.

„Er hat eine brutale Physis auf dem Platz. Wir können uns von dem Jungen noch viel erhoffen“, sagte Raum im Lager der DFB-Auswahl in Wolfsburg und ergänzte: „Er ist noch nicht da angekommen, wo er hinkommen kann mit seinem Talent.“

Ouédraogo rückte für Amiri nach

Der 19-jährige Ouédraogo war am Montag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für Nadiem Amiri (Adduktorenprobleme) nachnominiert worden. „Der Junge hat es sich verdient. Er hat bei der U21 schon sehr gute Leistungen gezeigt“, sagte Raum. In den WM-Qualifikationsspielen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg oder drei Tage später in seinem „Wohnzimmer“ Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) könnte Ouédraogo sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern.