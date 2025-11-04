Sané peilt schnelle Rückkehr ins DFB-Team an

SID 04.11.2025 • 15:39 Uhr Der Offensivspieler könnte schon am Donnerstag von Julian Nagelsmann nominiert werden.

Leroy Sané peilt eine schnelle Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft an und hat seine WM-Teilnahme fest im Blick. „Natürlich ist die WM ein großes Ziel für mich – das größte Event im Fußball. Ich werde alles dafür tun, meine Leistungen abrufen und zeigen, dass Julian Nagelsmann mich mitnehmen muss“, sagte der Offensivspieler des türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul im Sky-Interview.

Nagelsmann hatte auf eine Nominierung Sanés für die ersten vier WM-Qualifikationsspiele im September und Oktober verzichtet. Ob der Bundestrainer Sané am Donnerstag für die entscheidenden Spiele in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei in Leipzig (17. November) beruft, ist offen.

„Mit Leistung dieses Vertrauen zurückgeben“

„Ich hatte mit Julian einen sehr guten Austausch, auch jetzt nach dem letzten Lehrgang. Wir kennen uns sehr gut, waren da generell schon über die ganzen Jahre immer sehr offen und direkt, und wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen“, betonte der 29-Jährige im kicker-Interview. Nagelsmann wolle er „mit Leistung dieses Vertrauen zurückgeben“.

Der Bundestrainer hatte gefordert, dass Sané nach seinem Wechsel vom deutschen Rekordmeister Bayern München in die Süper Lig „mehr auffallen“ müsse. Sané sieht für sich in der Türkei aber keinen Nachteil. „Ich glaube nicht, dass die Qualität der Ligen da eine große Rolle spielt“, sagte Sané und verwies auf Cristiano Ronaldo und Co.: „In Portugals Nationalmannschaft sind Spieler dabei, die in Saudi-Arabien spielen. Und sie sind immer noch genauso gut wie früher.“

Die Süper Lig ist für Sané auch besser als ihr Ruf. „Mich hat sehr positiv überrascht, wie körperlich gespielt wird. Die Liga ist hart, direkt, schnell. Die Spiele sind nicht so einfach, wie man von außen denkt. Die Qualität ist keineswegs so niedrig, wie manche behaupten“, sagte Sané, der sich zudem mit guten Leistungen in der Königsklasse für die DFB-Auswahl empfehlen will: „Wir spielen mit Galatasaray in der Champions League, haben große Spiele anstehen, in denen wir sehr viel erreichen und ich für mich werben kann.“