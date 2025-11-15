Newsticker
Ergebnisse
Mediathek
Live TV
Originals
WM-Qualifikation
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
WM-Qualifikation
>
Schafft die Nationalmannschaft die direkte WM-Qualifikation?
Schafft das DFB-Team die WM-Quali?
Das DFB-Team kann mit einem Sieg gegen die Slowakei die direkte WM-Qualifikation klarmachen. Gelingt das? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
SPORT1
15.11.2025 • 21:56 Uhr
Das DFB-Team kann mit einem Sieg gegen die Slowakei die direkte WM-Qualifikation klarmachen. Gelingt das? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite