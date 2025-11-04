Wayne Rooney rät Thomas Tuchel von Harry Kane ab!

Daniel Höhn 04.11.2025 • 19:38 Uhr Wayne Rooney gibt dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel einen überraschenden Rat - und wirbt für einen Brighton-Star.

Wayne Rooney hat Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel einen Rat für die anstehende Kader-Nominierung zum Abschluss der WM-Qualifikation gegeben.

„In den nächsten beiden Spielen der englischen Nationalmannschaft würde ich Harry Kane gar nicht nominieren. Gönnen Sie ihm eine Pause“, sagte Rooney in der „Wayne Rooney Show“ auf BBC Sport.

„Lassen Sie ihn sich ausruhen“

„Bis zum Ende der Saison gibt es nicht mehr viele Gelegenheiten, bei denen er (Kane; d. Red.) sich ausruhen kann“, meinte Rooney und brachte ein paar Alternativen ins Spiel: „Lassen Sie ihn sich ausruhen und schauen Sie sich (Danny) Welbeck, (Ollie) Watkins oder Ivan Toney an. Wen auch immer er sich ansehen möchte, geben Sie diesen Spielern die Möglichkeit, sich zu beweisen.“

Kane will den englischen Torrekord (76) ausbauen und jagt und die Bestmarke für die meisten Einsätze im England-Trikot. Dem Superstar des FC Bayern fehlen noch 15 Einsätze für den Rekord von Peter Shilton.

Dennoch machte sich Rooney für eine Nominierung von Welbeck stark, der zuletzt mit einer ansteigenden Form von sich reden machte: „Ich mag Daniel sehr. Aus irgendeinem Grund nenne ich ihn immer Daniel. Auf dem Platz, wenn wir nebeneinander gespielt haben, habe ich ihn immer Daniel genannt.“

Rooney ergänzte: „Ich liebe ihn und er ist ein großartiger Spieler in der Premier League. Er schießt Tore, arbeitet hart, hat gerade eine Glückssträhne und hat sich in eine Position gebracht, in der Thomas Tuchel ihn definitiv im Auge behalten muss.“

Welbeck? „Hinter Kane der formstärkste Stürmer“

In den letzten fünf Spielen in der Premier League erzielte Welbeck sechs Tore für Brighton. Zuletzt wurde der 34-Jährige 2018 für die Three Lions nominiert.

„Hinter Kane ist er der formstärkste Stürmer Englands. Ich freue mich für ihn, denn er hatte während seiner gesamten Karriere mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn behindert haben, aber jetzt scheint er fit zu bleiben und hat sein Können und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt“, zeigte sich Rooney voll des Lobes.