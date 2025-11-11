Wegen Sané: Matthäus und Sammer kritisieren Nagelsmann

SID 11.11.2025 • 10:30 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann wird von Matthias Sammer und Lothar Matthäus wegen seines Umgangs mit dem DFB-Rückkehrer angegangen.

Die früheren Nationalspieler Lothar Matthäus und Matthias Sammer haben Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen Umgang mit der Personalie Leroy Sané kritisiert. „Ich hätte Sané nie außen vor gelassen“, schrieb Rekordnationalspieler Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Sammer betonte in der Sky-Sendung „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ (Ausstrahlung am Dienstag, 21.00 Uhr): „Meine Erfahrungen sind, Individualisten brauchen Liebe, brauchen so viel Liebe, dass es knallt. Das ist einfach so.“

Diese Liebe habe Nagelsmann dem DFB-Rückkehrer Sané entzogen, als er ihn am Montag in Wolfsburg mit mahnenden Worten in die Pflicht nahm. „Das ist genau das, was ich ihm grundsätzlich nicht geraten hätte zu sagen“, meinte Sammer: „Du brauchst nicht in der Öffentlichkeit die Beziehungsebene infrage zu stellen. Der Öffentlichkeit erklären zu wollen, dass es möglicherweise die letzte Chance ist.“ Als junger Trainer hätte er es womöglich genauso gemacht, aber „es wäre genauso vielleicht nicht richtig gewesen“.

Matthäus verteidigt Sané-Wechsel in die Türkei

Auf eine ähnliche Ebene hob Matthäus das Thema. „Als Trainer muss ich dem Spieler das Vertrauen geben“, schrieb er: „Nur weil man in die Türkei wechselt, ist man doch kein schlechterer Spieler. (...) Sané musste sich in Istanbul erst einmal eingewöhnen, wie auch Florian Wirtz in Liverpool. Warum sollte man einem Wirtz Zeit geben und einem Sané nicht?“