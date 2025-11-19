WM 2026: Gruppen, Auslosung, Modus - So laufen die WM-Playoffs ab

SPORT1 19.11.2025 • 12:02 Uhr Sechs Tickets sind für die Fußball-WM noch zu vergeben. Wie aber laufen die dazugehörigen Playoffs ab?

Am 5. Dezember ist es soweit, dann werden die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ausgelost. Und das, obwohl noch nicht einmal alle Teilnehmer für die Endrunde feststehen. So werden sechs der 48 WM-Tickets erst Ende März und damit weniger als drei Monate vor dem Start des Turniers vergeben. Sechs Kugeln bleiben dementsprechend bei der Auslosung namenlos.

Wie aber werden die restlichen sechs WM-Teilnehmer überhaupt ermittelt?

Zwei Formate werden für die Ermittlung der noch unbekannten WM-Teilnehmer angewendet: Die interkontinentalen Playoffs und die europäischen Playoffs. Beide Mini-Turniere finden zwar erst Ende März statt, werden aber bereits am Donnerstag ab 13 Uhr in Zürich ausgelost.

Zwei interkontinentale Tickets zu vergeben

Wie aber funktionieren die jeweiligen Playoffs genau?

Bei den interkontinentalen Playoffs spielen sechs Teams um die noch verbleibenden zwei WM-Plätze. Die Demokratische Republik Kongo und Irak sind als bestplatzierte Teams der Weltrangliste bereits für jeweils eines der beiden Finals gesetzt.

Die anderen vier Teams – Bolivien, Jamaika, Neukaledonien und Suriname – spielen jeweils in Halbfinals gegeneinander, um zu ermitteln, wer in den Finalbegegnungen gegen die beiden gesetzten Teams um die WM-Tickets spielt. Die Duelle werden dabei allesamt in Mexiko ausgetragen.

Wichtig: Ein Duell zwischen den beiden Teams aus dem CONCACAF-Verband, Jamaika und Suriname, kann es nicht geben.

WM 2026: 16 Teams aus Europa kämpfen um vier Tickets

Bei den europäischen Playoffs treten derweil 16 Teams an und kämpfen um vier noch verbleibende WM-Startplätze. Teilnehmer sind die zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation und die vier am besten platzierten Gruppensieger der Nations League, die noch nicht für die Endrunde qualifiziert sind.

Die betreffenden 16 Teams wurden bereits auf vier Lostöpfe verteilt. Den Mannschaften aus Topf 1 mit Italien, Dänemark, der Türkei und der Ukraine wird zunächst für ein Heimspiel im Halbfinale ein Gegner aus Topf 4 mit Rumänien, Schweden, Nordmazedonien und Nordirland zugelost.

Die Vertreter aus Topf 2 mit Polen, Wales, Tschechien und der Slowakei haben gegen jene aus Topf 3 mit Irland, Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo ebenfalls im Halbfinale Heimrecht. Die jeweiligen Finals um die WM-Tickets werden auch ausgelost, das Heimrecht ist hier allerdings dem Zufall überlassen.

Die Fußball-WM steigt vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

