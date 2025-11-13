WM-Quali: Nagelsmann muss improvisieren

SID 13.11.2025 • 11:07 Uhr Dem Bundestrainer fehlen in Luxemburg abermals zahlreiche Stammkräfte um Kapitän Joshua Kimmich.

Julian Nagelsmann muss seine Pläne für das wegweisende WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig umwerfen. Sein fest eingeplanter Kapitän Joshua Kimmich fällt ebenso recht kurzfristig verletzt aus wie Nico Schlotterbeck. Außerdem fehlt dem Bundestrainer in Karim Adeyemi eine Alternative in der Offensive, der Dortmunder ist gelbgesperrt.

Kimmich zog sich am Mittwoch im Training in Wolfsburg eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zu und verpasste die letzte Einheit ebenfalls in der Autostadt am Donnerstag. Als Alternative für die rechte Abwehrseite steht der Leipziger Ridle Baku bereit.

Oliver Baumann steht im Tor

Die Viererkette vor Torwart Oliver Baumann bilden außerdem David Raum links sowie der gesetzte Jonathan Tah und Waldemar Anton als Ersatz für Schlotterbeck (Fußverletzung) im Zentrum. Die Mittelfeldzentrale dürften abermals die Münchner Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka besetzen, Letzterer in der offensiveren Achter-Rolle.

Von seinem Angriff forderte Nagelsmann, er müsse „gefährlicher werden“. Umsetzen sollen dies DFB-Rückkehrer Leroy Sané, der laut Nagelsmann seine voraussichtlich letzte Bewährungschance erhält, dessen früherer Münchner Mitspieler Serge Gnabry, Florian Wirtz und Sturmspitze Nick Woltemade. – Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Luxemburg: Moris/FC Khaleej (35 Jahre/77 Länderspiele) - Martins/FC Winterthur (30/39), Korac/FC Venedig (24/17), Carlson/SKN St. Pölten (27/67) - Jans/SK Beveren (33/118), Martins/Spartak Moskau (28/77), Bohnert/SC Bastia (28/58) - Olesen/Greuther Fürth (24/34), Barreiro/Benfica Lissabon (25/69) - Sinani/FC St. Pauli (28/71), Dardari/FC Augsburg (20/8). - Trainer: Strasser

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/8 Länderspiele) - Baku/RB Leipzig (27/6), Tah/Bayern München (29/41), Anton/Borussia Dortmund (29/11), Raum/RB Leipzig (27/32) - Pavlovic/Bayern München (21/7), Goretzka/Bayern München (30/65) - Sané/Galatasaray Istanbul (29/70), Gnabry/Bayern München (30/55), Wirtz/FC Liverpool (22/35) - Woltemade/Newcastle United (23/6) - Trainer: Nagelsmann