WM-Qualifikation: Hiobsbotschaft für Kimmich und den FC Bayern

Verletzungs-Schreck für die deutsche Nationalmannschaft und den FC Bayern.
Verletzungs-Schreck für Kimmich
Wie der DFB am Donnerstag mitgeteilt hat, hat sich Kapitän Joshua Kimmich am Mittwoch im Training „eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen“.
Fällt Kimmich auch beim FC Bayern aus?
Der Bayern-Star wird zwar mit dem Team zum WM-Quali-Spiel nach Luxemburg (Freitag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) reisen, aber nicht zum Einsatz kommen.
Wie lange der 30-Jährige ausfällt, ist noch nicht bekannt. Kimmich selbst machte aber Hoffnung und erklärte in einem Instagram-Post, er „gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen.“
Personalsorgen der Nationalmannschaft verschärfen sich
Damit vergrößern sich die Personalsorgen von Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer muss bereits auf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Fußverletzung) und den gelbgesperrten Karim Adeyemi verzichten.
Schlotterbeck stieg am Donnerstag immerhin ins Lauftraining ein. Die Langzeitverletzten Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Benjamin Henrichs, Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug fehlen Nagelsmann ohnehin.
So sieht es für Deutschland in der WM-Qualifikation aus
Die DFB-Auswahl führt vor den Spielen in Luxemburg (Freitag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) und gegen die Slowakei am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Leipzig die Gruppe 1 der Qualifikation mit neun Punkten an.
Bei zwei Siegen wäre der viermalige Weltmeister sicher für das XXL-Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)