WM-Qualifikation: Dank Kane! England mit perfekter Quali

Maximilian Lotz 16.11.2025 • 19:54 Uhr Das Ticket für die WM 2026 hatte England bereits sicher. Die Quali schließt Thomas Tuchel mit den Three Lions makellos ab.

Acht Spiele, acht Siege - und null Gegentore: England hat mit einer makellosen Bilanz die WM-Qualifikation abgeschlossen und Geschichte geschrieben.

Angeführt von Bayern-Star Harry Kane setzte sich die Mannschaft von Thomas Tuchel insgesamt glanzlos mit 2:0 (0:0) in Albanien durch.

Als erste europäische Nation schafften die Three Lions damit eine perfekte WM-Quali. Nie zuvor hatte ein europäisches Team alle Spiele einer WM-Qualifikation, die mindestens sechs Spiele umfasste, ohne Punktverlust und ohne Gegentor abgeschlossen.

„Ein schönes Spiel, ich liebe es“, sagte Tuchel anschließend bei ITV. „Es brauchte einen kleinen Moment, eine Standardsituation oder einen magischen Moment, um das Spiel zu öffnen, ein wenig Selbstvertrauen zu gewinnen und in ihre Köpfe zu gelangen. Daher mussten wir abwarten, aber wir haben nicht aufgehört.“

Kane schnürt Doppelpack und nimmt Favoritenrolle an

Kane avancierte mit seinen Toren sieben und acht (74., 82.) in der laufenden Quali-Runde zum Matchwinner. Erst staubte der 32-Jährige nach einer Ecke aus kurzer Distanz ab, dann war er nach einer Flanke von Marcus Rashford per Kopf zur Stelle.

„Es war ein richtig hartes Spiel, eines der härtesten in der Gruppe. Wir mussten geduldig sein und sie zermürben, was uns auch gelungen ist“, sagte Kane bei ITV. „Jetzt gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier, das müssen wir akzeptieren.“

Für Kane waren es im 112. Länderspiel die Tore Nummer 77 und 78. Tuchel hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:0 gegen Serbien drei Tage zuvor gleich auf sieben Positionen verändert. Jude Bellingham bestritt seinen ersten Startelf-Einsatz seit seiner Schulterverletzung. Erneut von Beginn an mit dabei war auch Kane, der prompt zuschlug.

Premiere für England

England gewann damit erstmals überhaupt in seiner Geschichte elf Pflichtspiele in Serie.

Das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada hatten die Three Lions schon vor dem Spiel sicher. Mit zehn Punkten Vorsprung schloss England die Gruppe K ab. Verfolger Albanien hat noch die Chance, sich über die Playoffs für die WM zu qualifizieren.