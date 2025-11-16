WM-Qualifikation: Horror-Verletzung erinnert an Musiala

SPORT1 16.11.2025 • 13:16 Uhr Ein Nationalspieler aus Ghana zieht sich eine brutale Verletzung zu - die schlimmen Szenen erinnern an eine ähnliche Blessur von Jamal Musiala.

Ein Nationalspieler Ghanas hat sich bei einem Testspiel gegen Japan schwer verletzt: Abu Francis zog sich bei der 0:2-Niederlage seines Teams einen doppelten Bruch oberhalb des rechten Sprunggelenks zu.

Der Mittelfeldspieler des französischen Erstligisten FC Toulouse wollte seinem Gegner Ao Tanaka von hinten den Ball abnehmen, als dieser zu einer Schussbewegung ausholte. Statt des Balles traf der Japaner aber nur das ausgestreckte Bein von Francis. Wie Bilder zeigen, brach dieses oberhalb des Fußes.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die TV-Aufnahmen erinnerten an die schwere Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-Weltmeisterschaft. Auch bei dem Superstar des FC Bayern war schon auf dem Platz deutlich erkennbar, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt.

Ehemaliger BVB-Star leidet nach Horror-Verletzung

Francis wurde auf dem Platz erstversorgt, ehe er ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie der ghanaische Verband mitteilte, wurde bei dem 23-Jährigen der „Bruch von zwei Knochen“ festgestellt - die anschließende Operation sei erfolgreich verlaufen.

Tanaka entschuldigte sich noch während des Spiels bei Francis‘ Kollegen, auch wenn ihn wohl keine Schuld an dem schockierenden Vorfall traf. Ghanas Trainer Otto Addo sagte nach der Partie: „Solche Dinge passieren im Fußball, aber das ... es war wirklich, wirklich übel.“ Wie so viele Protagonisten war der ehemalige BVB-Star geschockt.

Sein japanisches Gegenüber Hajime Moriyasu erklärte: „Ich hoffe, dass Francis so bald wie möglich wieder Fußball spielen kann. Es war ein Foul, aber wir haben das nicht absichtlich gemacht, um ihn zu verletzten. Genau genommen war es sogar ein Foul für uns. Ao ist hier nicht schuld.“