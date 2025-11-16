WM-Qualifikation: Irre Portugal-Show ohne Ronaldo

Luca Utz 16.11.2025 • 17:00 Uhr Portugal macht gegen Armenien die direkte WM-Teilnahme klar und legt einen echten Gala-Auftritt hin.

WM-Ticket gelöst! Zum Abschluss der Qualifikation hat Portugal gegen Armenien noch einmal richtig aufgedreht - und das ohne den rotgesperrten Weltstar Cristiano Ronaldo.

Die Portugiesen feierten nach dem Patzer gegen Irland am Donnerstag (0:2) im letzten Spiel der Gruppe F einen 9:1 (5:1)-Kantersieg.

Der Gala-Auftritt Portugals begann bereits in der siebten Spielminute. Nachdem ein Freistoß Bruno Fernandes aus halblinker Position von Armenien-Keeper Henri Avagyan an den Pfosten gelenkt wurde, nickte Villarreals Renato Veiga den Abpraller aus kürzester Distanz ins Netz.

Armenien gleicht aus - dann ballert sich Portugal in Torlaune

Etwas mehr als zehn Minuten später gelang zunächst Armenien der Ausgleich durch Eduard Spertsyan (18.). Die Vorlage hierzu kam von Gladbachs Grant-Leon Ranos. Beeindrucken ließen sich die Portugiesen hiervon jedoch nicht.

Nach einem missglückten Fehlpass war es erst Goncalo Ramos, der die Portugiesen wieder in Führung brachte (28), ehe Joao Neves kurz darauf mit einer Direktabnahme vom Strafraumrand nachlegte (30.). Es war sein erster Treffer im Portugal-Dress.

Der PSG-Star legte in der 41. Spielminute sogar noch seinen zweiten Treffer nach - und das per Traum-Freistoß. DAZN-Kommentator Marcel Seufert ließ seiner Begeisterung über den Schuss, der an der Unterkante der Latte im rechten Winkel einschlug, freien Lauf.

„Besser kannst du einen Freistoß nicht schießen. Habt ihr die Reaktion der eigenen Kollegen gesehen, die sind ungläubig. Wie kann man so gut schießen?“, schwärmte er.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Bruno Fernandes sogar noch das 5:1 vom Elfmeterpunkt drauf. Seuferts Pausen-Urteil: „Portugal steuert nicht nur auf WM zu, Portugal ist kurz vor dem Hafen.“

Fernandes und Neves treffsicher

Der United-Star legte sogar noch in Minute 51. und und 72. zwei Treffer zum Hattrick und zwischenzeitlichen 7:1 nach. Portugal hatte jedoch immer noch nicht genug. Auch Neves durfte noch seinen Dreierpack feiern (81.). Francisco Conceição (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Somit beenden die Portugiesen glanzvoll die WM-Qualifikation auf dem ersten Platz ihrer Gruppe und fahren direkt zur Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Der 9:1-Sieg war der zweithöchste Sieg in der Geschichte der Nation - und das ganz ohne Superstar Ronaldo.

Höher hatte Portugal nur beim 9:0 gegen Luxemburg im September 2023 gewonnen.

Ronaldo könnte Geschichte schreiben

Ronaldo steht nun vor seiner sechsten WM, dies ist noch keinem Fußballer gelungen. Offen ist aber, ob der dann 41-Jährige in einem oder gar zwei Gruppenspielen fehlen wird. Portugals Verband will beim Weltverband FIFA offenbar eine kurze Sperre erwirken und den Topstar für den Start der Endrunde freiboxen.

Laut der portugiesischen Zeitung A Bola will der Verband FPF eine Sperre von nur einem Spiel beantragen. Üblich sind bei Tätlichkeiten wie Ronaldos Ellbogencheck in Dublin mindestens drei Partien. Damit würde er die ersten beiden WM-Gruppenduelle verpassen.