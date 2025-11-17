Newsticker
WM-Qualifikation: Nationalmannschaft sorgt für Begeisterung - Klopp macht bei Laola-Welle mit

DFB-Team sorgt für Begeisterung

Keine 45 Minuten benötigt die deutsche Nationalmannschaft, um nach der zuletzt tristen Stimmung neue Euphorie zu entfachen. Auch Jürgen Klopp lässt sich anstecken.
Maximilian Lotz, Manfred Sedlbauer
„Oh wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen“ - die deutsche Nationalmannschaft hat beim Showdown in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei (TICKER) mit ihrem stürmischen Auftritt im ersten Durchgang für Begeisterung auf den Rängen gesorgt.

Nach dem zweiten Treffer von Leroy Sané (41.) zum 4:0-Pausenstand schwappte sogar eine Laola durch die Leipziger Red-Bull-Arena. Auch Tribünengast Jürgen Klopp, der neben Mario Gomez saß, ließ sich von der Stimmung anstecken und machte mit.

Standing Ovations für deutsche Nationalmannschaft

Zum Pausenpfiff wurde die deutsche Mannschaft mit Applaus und Standing Ovations in die Kabine begleitet.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ging durch Nick Woltemade (18.) in Führung. Serge Gnabry (29.) baute den Vorsprung weiter aus.

Dann traf auch noch Rückkehrer Sané (36., 41.) doppelt. In der zweiten Halbzeit legten Ridle Baku (67.) und Assan Ouédraogo (79.) nach, sodass das DFB-Team dank eines 6:0-Erfolgs das WM-Ticket löste.

Die Endrunde im kommenden Jahr findet in den USA, Mexiko und Kanada statt.

