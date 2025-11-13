WM-Qualifikation: Verletzung überschattet England-Spiel

SPORT1 13.11.2025 • 22:57 Uhr Das Team von Thomas Tuchel glänzt nicht, bleibt aber auch im siebten Spiel ohne Gegentor. Eine vermeintlich schwere Verletzung überschattet die Partie.

Perfekte Bilanz ausgebaut: Die englische Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation auch das siebte Spiel gewonnen. Die bereits für die WM 2026 qualifizierten Three Lions von Trainer Thomas Tuchel siegten im Wembley-Stadion gegen Serbien glanzlos mit 2:0 (1:0).

Überschattet wurde das Spiel von einer Verletzung der Gäste aus Serbien. Ivan Ilic musste mit einer Knieverletzung in der 39. Minute ausgewechselt werden.

WM-Qualifikation: Sorgen um Ilic

Nach einem Ballverlust an der eigenen Strafraumkante verdrehte sich der Mittelfeldspieler das Knie (35.), als er versuchte einen Torschuss von Marcus Rashford zu blocken.

Ilic blieb am Boden liegen und das medizinische Personal eilte auf den Platz. Der 24-Jährige wurde mit Eisspray behandelt.

Schnell war aber klar, dass es für den Serben nicht weiter geht. Gestützt von zwei Betreuern verließ er wenige Minuten später das Spielfeld.

Saka und Eze treffen für England

Bukayo Saka (28.) mit einem traumhaften Linksschuss und Eberechi Eze (90.) trafen zum Sieg für die Engländer, die auch im siebten Quali-Spiel ohne Gegentreffer blieben.

Real-Star Jude Bellingham, der von Tuchel keine Startelfgarantie bekommen und zuletzt im Kader gefehlt hatte, wurde in der 65. Minute eingewechselt. Tuchel setzte auf der Zehner-Position erneut auf Morgan Rogers von Aston Villa.

Für Serbien platzte derweil der Traum von der WM: Das Team um den früheren Frankfurter Filip Kostic kann die Playoffs durch den 1:0-Sieg von Albanien in Andorra nicht mehr erreichen.

