DFB-Elf testet gegen die Schweiz

SID 08.12.2025 • 15:11 Uhr Julian Nagelsmann tritt mit seiner Mannschaft im März in der Schweiz an.

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Länderspiel in der Schweiz ins WM-Jahr. Der erste von vier Turniertests findet am 27. März in Basel statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt.

„Seit der Auslosung ist die Weltmeisterschaft für uns alle greifbar - und die Vorfreude auf ein sportlich hochklassiges Turnier riesig“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann und betonte: „Jetzt ist jede Trainingseinheit und vor allem jedes Länderspiel auf dem Weg zur WM doppelt wertvoll.“

Ersatz für Elfenbeinküste noch offen

Die Schweiz sei dabei „ein großartiger Gegner keine drei Monate vor unserem Start in das Turnier, sie wird uns alles abverlangen. Die Spiele gegen die Schweiz waren immer besondere - das wird auch dieses Mal nicht anders sein.“

Das bislang letzte von 54 Duellen mit den Eidgenossen (36 Siege, neun Niederlagen) stieg im Rahmen der Heim-EM. Am 23. Juni 2024 hieß es in Frankfurt/Main 1:1, das deutsche Tor erzielte Niclas Füllkrug (90.+2).

Mit der Ansetzung nimmt der Fahrplan bis zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada immer konkretere Formen an. Lediglich der zweite Gegner am 30. März ist offen, nachdem die DFB-Elf bei der WM-Auslosung am vergangenen Freitag mit Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) in die Gruppe E gelost wurde. Gegen den Afrikameister sollte eigentlich der zweite Test steigen.

Nagelsmann hatte am Rande der Ziehung in Washington berichtet, der DFB habe schon „Alternativen“ für das drittletzte Länderspiel vor der Endrunde, das in Stuttgart stattfinden wird. Am 31. Mai verabschieden sich Kapitän Joshua Kimmich und Co. gegen Finnland in Mainz von den deutschen Fans, am 2. Juni geht es von Frankfurt/Main über den großen Teich.