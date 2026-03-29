Große Sorge um Trainer-Ikone

Maximilian Lotz 29.03.2026 • 14:24 Uhr Der rumänische Nationaltrainer Mircea Lucescu fühlt sich bei einer Taktikbesprechung plötzlich unwohl und wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Große Sorge um die rumänische Trainer-Ikone Mircea Lucescu: Der Nationaltrainer der rumänischen Nationalmannschaft musste am Sonntag aufgrund von Herzrhythmusstörungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das teilte der rumänische Verband FRF mit.

Der 80-Jährige befinde sich demnach im Universitätsklinikum von Bukarest und unterziehe sich weiteren Untersuchungen und Maßnahmen zur Stabilisierung seines Herzrhythmus, hieß es in der Mitteilung. Sein Zustand sei derzeit stabil.

Lucescu fühlt sich plötzlich unwohl

Lucescu fühlte sich nach Angaben des Verbands während einer Taktikbesprechung am Vormittag plötzlich unwohl. Die medizinische Abteilung des Nationalteams leistete umgehend Erste Hilfe und alarmierte den Notruf.

Das Training mit der Mannschaft wurde daraufhin abgesagt. Der Verband versuchte auch, das für Dienstag angesetzte Spiel gegen die Slowakei in Bratislava abzusagen, scheiterte aber mit dem Vorhaben.

Rumänien wollte Länderspiel absagen

Die Mannschaft wird daher am Sonntagabend ohne Nationaltrainer Lucescu nach Bratislava reisen, da der Coach weiterhin im Krankenhaus bleiben muss. Sein Co-Trainer Ionel Gane übernimmt Lucescus Aufgaben.

Sportlich hat die Partie keine größere Bedeutung. Im Kampf um das WM-Ticket scheiterten sowohl Rumänien als auch die Slowakei in ihren Halbfinals am Donnerstag. Die Rumänen waren mit 0:1 an der Türkei gescheitert, Deutschlands Quali-Gegner Slowakei unterlag dem Kosovo 3:4.