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WM-Playoffs: Italien muss vor Showdown umplanen

Italien muss vor WM-Showdown umplanen

Vor dem entscheidenden Spiel in den WM-Playoffs zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien sorgt der Wintereinbruch vor Ort für zusätzliche Dramatik.
Italiens Trainer Gennaro Gattuso sprach nach dem 2:0 gegen Nordirland von großer Nervosität im Team. Die tolle Unterstützung in Bergamo half, den Druck bei der Squadra Azzurra zu mindern.
Maximilian Lotz
Vor dem entscheidenden Spiel in den WM-Playoffs zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien sorgt der Wintereinbruch vor Ort für zusätzliche Dramatik.

Der Wintereinbruch in Zenica hat der italienischen Nationalmannschaft vor dem entscheidenden Spiel im Kampf um das WM-Ticket einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat Nationaltrainer Gennaro Gattuso aufgrund der Platzverhältnisse vor Ort entschieden, auf das Abschlusstraining im Stadion zu verzichten.

WM-Qualifikation: Italien reist erst am Montagabend nach Bosnien

Stattdessen wird sich die Squadra Azzurra am Montagvormittag noch im Trainingszentrum in Coverciano auf das Duell mit Bosnien-Herzegowina am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) vorbereiten und erst am Nachmittag per Charterflug von Florenz nach Zenica reisen.

In Zenica hatte es am Samstag geschneit, es kursierten Videoaufnahmen von einem schneebedeckten Rasen im Stadion Bilino Polje. Zwar sind für die kommenden Tage steigende Temperaturen vorhergesagt, aber die Niederschläge sollen anhalten, was dem Platz weiter zusetzen dürfte.

Italien hatte durch einen 2:0-Sieg gegen Nordirland am Donnerstag das Playoff-Finale erreicht. Bosnien-Herzegowina setzte sich im Elfmeterschießen gegen Wales durch. Der Sieger der Partie am Dienstagabend löst das Ticket für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

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