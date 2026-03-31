Nach 20 Jahren: Tschechien fährt wieder zur WM

SID 31.03.2026 • 23:31 Uhr Tschechien entscheidet die Elfmeter-Lotterie gegen Dänemark für sich und bucht das WM-Ticket.

Tschechien hat sich nach einem weiteren Fußball-Krimi erstmals seit 20 Jahren für eine WM qualifiziert. Das Team von Trainer Miroslav Koubek gewann das umkämpfte Playoff-Finale gegen Dänemark mit 3:1 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es in Prag 2:2 (1:1, 0:1) gestanden.

Michal Sadilek verwandelte den letzten Elfmeter, zuvor waren die Dänen Rasmus Höjlund, Anders Dreyer und Mathias Jensen gescheitert.

Dänemarks Resilienz wird nicht belohnt

In der regulären Spielzeit hatten Pavel Sulc (3.) und Ladislav Krejci (100.) die Gastgeber vor 19.000 Zuschauern zweimal in Führung gebracht, Dänemark kam durch Joachim Andersen (72.) und Kasper Högh (111.) jeweils zum Ausgleich.

Am Ende hatten die Gastgeber, bei denen das Bundesliga-Trio Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal und Robin Hranac (beide TSG Hoffenheim) in der Startelf stand, das bessere Ende für sich.