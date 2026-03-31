Schweden zerstört Robert Lewandowskis WM-Traum

SID 31.03.2026 • 22:39 Uhr Schweden bucht das WM-Ticket. Robert Lewandowski und seine polnische Mannschaft scheitern in Solna. Der schwedische Stürmer-Star sticht den polnischen aus.

Unerbittliche Schweden haben Robert Lewandowskis Traum von einer dritten WM-Teilnahme zerstört.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft bezwang Polen im Playoff-Finale von Solna dank eines späten Tores 3:2 (1:1) und löste damit eines der letzten europäischen Tickets nach Amerika. In der schwierigen Gruppe F trifft Schweden im Sommer auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

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Anthony Elanga von Newcastle United traf in Solna mit einem Traumtor zum 1:0 (19.), Teamkollege Yasin Ayari hatte den Ball mit der Hacke ebenso sehenswert vorgelegt. Nicola Zalewski (33.) gelang der polnische Ausgleich. Gustaf Lagerbielke (44.) köpfte das 2:1, Polen schlug durch Karol Swiderski (55.) erneut zurück. Topstar Viktor Gyökeres (89.) brachte Schweden schließlich zur WM.

Zum schwedischen Kader gehörten die Bundesligaprofis Daniel Svensson (Dortmund), Mattias Svanberg (Wolfsburg) und Hugo Larsson (Frankfurt). 50.000 Zuschauer hofften aber besonders auf weitere Tore von Gyökeres – der Arsenal-Profi hatte beim 3:1 im Halbfinale gegen die Ukraine sämtliche Treffer der Schweden erzielt und wurde auch in Solna zum Helden.

Der unauffällige Gyökeres entscheidet

Polen, bei der WM 2022 in Katar Achtelfinalist und zuvor Sieger im Playoff ebenfalls gegen Schweden, hielt mit Lewandowski dagegen. Die beiden Star-Angreifer blieben allerdings lange in Nebenrollen, zu stark fixierten sich die Abwehrreihen auf sie.