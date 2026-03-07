WM-Qualifikation: Deutschland - Norwegen LIVE im TV, Stream und Ticker - knifflige Aufgabe für DFB-Frauen

SPORT1 07.03.2026 • 15:00 Uhr Die DFB-Frauen erwartet in der WM-Qualifikation nach dem souveränen Auftakt gegen Slowenien der erste Härtetest.

Auf Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft wartet eine knifflige Aufgabe in der WM-Qualifikation. Am Samstagabend (18 Uhr im LIVETICKER) sind Ann-Katrin Berger und Co. in Norwegen auf unliebsamem Terrain gefordert. Die DFB-Frauen treten im Viking-Stadion von Stavanger auf Kunstrasen an.

Bundestrainer Christian Wück sieht das als klaren Heimvorteil für die Gastgeberinnen. „Norwegen hat da einen kleinen Vorteil, weil sie diesen Kunstrasen gewohnt sind“, sagte Wück dem ZDF.

So sehen Sie Deutschland - Norwegen LIVE im TV, Stream & Ticker

Und seine Torhüterin? Die freute sich auch nicht gerade auf die vergleichsweise harten Stürze auf dem ungewohnten Terrain. „Kunstrasen tut weh für Torhüter. Ich bin nicht so der große Fan“, meinte Berger. Doch das WM-Ticket für 2027 in Brasilien ist diesbezüglich wohl wichtiger.

DFB-Frauen: Kunstrasen? „Darf keine Ausrede sein“

„Es darf keine Ausrede sein, dass irgendwas nicht funktioniert“, betonte der Bundestrainer, der vor „Aushängeschild Ada Hegerberg im Zentrum“ sowie „unheimlich schnellen“ Flügelspielerinnen warnte.

In Norwegen sollen nach dem geglückten Auftakt gegen Slowenien (5:0) die nächsten drei Punkte her. Wück wird seine Startelf dafür im Vergleich zu Dienstag nur punktuell verändern.

Nur die Gruppensieger der A-Liga qualifizieren sich auf direktem Wege für die WM, dritte Hürde der deutschen Elf sind in einem Doppelpack im April die Österreicherinnen, die zum Start gegen Norwegen 0:1 verloren hatten.

