WM-Qualifikation: So sehen die Playoff-Finals aus

SPORT1 26.03.2026 • 23:49 Uhr Die Halbfinals der WM-Playoffs sind gespielt. Acht Nationen hoffen noch, sich eines der verbleibenden Tickets für das Turnier im Sommer zu sichern. So sehen die entscheidenden Duelle aus.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko befindet sich in den letzten Zügen. Vier der verbleibenden Startplätze werden in Europa über die Playoffs vergeben. Nach den Halbfinals steht nun fest, welche acht Nationen sich noch Hoffnungen auf die letzten Tickets machen dürfen.

Weiter in der Verlosung ist unter anderem Italien. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso setzte sich am Donnerstag in Bergamo mit Mühe 2:0 (0:0) gegen Nordirland durch und kann sich erstmals seit 2014 wieder für eine Endrunde qualifizieren. Auch Robert Lewandowski mit Polen ist noch dabei. Der Starstürmer vom FC Barcelona behauptete sich mit seinem Team gegen Albanien (2:1).

Zudem besiegte Schweden die Ukraine mit 3:1. Die Türkei gewann knapp mit 1:0 gegen Rumänien. Der Kosovo bezwang die Slowakei in einem spektakulären Match mit 4:3, Dänemark feierte ein 4:0 gegen Nordmazedonien. Tschechien (4:3 i.E. gegen Irland) und Bosnien-Herzegowina (4:2 i.E. gegen Wales) jubelten jeweils nach erfolgreichen Elfmeterschießen. Daraus ergeben sich vier Finalspiele, die alle am Dienstagabend stattfinden.

Die Finalspiele der europäischen WM-Playoffs:

Bosnien-Herzegowina – Italien

Schweden – Polen

Kosovo – Türkei

Tschechien – Dänemark

Die Sieger dieser vier Partien erhalten jeweils ein Ticket. Zwei weitere WM-Teilnehmer werden über interkontinentale Playoffs ermittelt, in denen Mannschaften aus Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien aufeinandertreffen.