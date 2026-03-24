WM-Qualifikation: So werden die letzten Tickets vergeben - Italien und Türkei unter Druck

SPORT1 24.03.2026 • 17:50 Uhr Sechs Tickets sind für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 noch zu vergeben. Die WM-Playoff-Spiele mit Italien und der Türkei im Überblick.

42 von 48 Nationen haben ihr Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bereits gebucht. Sechs Plätze sind demnach noch zu vergeben.

Insgesamt 22 Länder, verteilt über die ganze Welt, kämpfen dabei noch um die Teilnahme am prestigeträchtigsten Nationenwettbewerb der Welt.

Die FIFA hat zwei Qualifikationsturniere angesetzt: einen europäischen Wettstreit und eine kontinentalverbandsübergreifende Qualifikation.

In Europa werden dabei noch vier Tickets verteilt, um die sich mit unter anderem Italien, Schweden, der Türkei und Polen noch durchaus namhafte Nationen streiten. Am 26. März finden die acht sogenannten Halbfinals statt, aus denen sich vier Finalspiele am 31. März ergeben. Die jeweiligen Sieger haben sich den Traum erfüllt.

Europa:

Halbfinale 1

26. März, 20.45 Uhr: Wales vs. Bosnien-Herzegowina

26. März, 20.45 Uhr: Italien vs. Nordirland

Halbfinale 2

26. März, 20.45 Uhr: Ukraine vs. Schweden

26. März, 20.45 Uhr: Polen vs. Albanien

Halbfinale 3

26. März, 18 Uhr: Türkei vs. Rumänien

26. März, 20.45 Uhr: Slowakei vs. Kosovo

Halbfinale 4

26. März, 20.45 Uhr: Dänemark vs. Nordmazedonien

26. März, 20.45 Uhr: Tschechien vs. Irland

WM-Qualifikation: Die entscheidenden Partien im Überblick

Finalspiele

31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Wales/Bosnien-Herzegowina vs. Italien/Nordirland

Der Sieger ordnet sich in WM-Gruppe B zu Kanada, Katar und der Schweiz ein.

31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Ukraine/Schweden vs. Polen/Albanien

Der Sieger ordnet sich in WM-Gruppe D zu USA, Paraguay und Australien ein.

31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Slowakei/Kosovo vs. Türkei/Rumänien

Der Sieger ordnet sich in Gruppe F zu den Niederlanden, Japan und Tunesien ein.

31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Tschechien/Irland vs. Dänemark/Nordmazedonien

Der Sieger ordnet sich in Gruppe A zu Mexiko, Südafrika und Südkorea ein.

WM: Der Kampf um die internationalen Tickets im Überblick

Internationale Playoffs:

Das Turnier der anderen Kontinental-Verbände findet auf neutralem Boden in Mexiko statt. Insgesamt sechs Nationen spielen um zwei verbliebene Startplätze. Den Siegern winken WM-Gruppen mit unter anderem Portugal und Kolumbien sowie Frankreich und Senegal.

Halbfinale 1

27. März, 4 Uhr: Neukaledonien – Jamaika

Finale 1

31. März, 22 Uhr: D.R. Kongo – Sieger aus Neukaledonien/Jamaika

Der Sieger ordnet sich in Gruppe K zu Portugal, Usbekistan und Kolumbien ein.

Halbfinale 2

26. März, 23 Uhr: Bolivien – Surinam

Finale 2

1. April, 4 Uhr: Irak – Sieger aus Bolivien/Surinam