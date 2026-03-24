42 von 48 Nationen haben ihr Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bereits gebucht. Sechs Plätze sind demnach noch zu vergeben.
WM-Qualifikation: So werden die letzten Tickets vergeben - Italien und Türkei unter Druck
Diese Nationen kämpfen um die WM
Insgesamt 22 Länder, verteilt über die ganze Welt, kämpfen dabei noch um die Teilnahme am prestigeträchtigsten Nationenwettbewerb der Welt.
Die FIFA hat zwei Qualifikationsturniere angesetzt: einen europäischen Wettstreit und eine kontinentalverbandsübergreifende Qualifikation.
In Europa werden dabei noch vier Tickets verteilt, um die sich mit unter anderem Italien, Schweden, der Türkei und Polen noch durchaus namhafte Nationen streiten. Am 26. März finden die acht sogenannten Halbfinals statt, aus denen sich vier Finalspiele am 31. März ergeben. Die jeweiligen Sieger haben sich den Traum erfüllt.
Europa:
Halbfinale 1
- 26. März, 20.45 Uhr: Wales vs. Bosnien-Herzegowina
- 26. März, 20.45 Uhr: Italien vs. Nordirland
Halbfinale 2
- 26. März, 20.45 Uhr: Ukraine vs. Schweden
- 26. März, 20.45 Uhr: Polen vs. Albanien
Halbfinale 3
- 26. März, 18 Uhr: Türkei vs. Rumänien
- 26. März, 20.45 Uhr: Slowakei vs. Kosovo
Halbfinale 4
- 26. März, 20.45 Uhr: Dänemark vs. Nordmazedonien
- 26. März, 20.45 Uhr: Tschechien vs. Irland
WM-Qualifikation: Die entscheidenden Partien im Überblick
Finalspiele
- 31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Wales/Bosnien-Herzegowina vs. Italien/Nordirland
Der Sieger ordnet sich in WM-Gruppe B zu Kanada, Katar und der Schweiz ein.
- 31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Ukraine/Schweden vs. Polen/Albanien
Der Sieger ordnet sich in WM-Gruppe D zu USA, Paraguay und Australien ein.
- 31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Slowakei/Kosovo vs. Türkei/Rumänien
Der Sieger ordnet sich in Gruppe F zu den Niederlanden, Japan und Tunesien ein.
- 31. März, 20.45 Uhr: Die jeweiligen Sieger aus Tschechien/Irland vs. Dänemark/Nordmazedonien
Der Sieger ordnet sich in Gruppe A zu Mexiko, Südafrika und Südkorea ein.
WM: Der Kampf um die internationalen Tickets im Überblick
Internationale Playoffs:
Das Turnier der anderen Kontinental-Verbände findet auf neutralem Boden in Mexiko statt. Insgesamt sechs Nationen spielen um zwei verbliebene Startplätze. Den Siegern winken WM-Gruppen mit unter anderem Portugal und Kolumbien sowie Frankreich und Senegal.
Halbfinale 1
- 27. März, 4 Uhr: Neukaledonien – Jamaika
Finale 1
- 31. März, 22 Uhr: D.R. Kongo – Sieger aus Neukaledonien/Jamaika
Der Sieger ordnet sich in Gruppe K zu Portugal, Usbekistan und Kolumbien ein.
Halbfinale 2
- 26. März, 23 Uhr: Bolivien – Surinam
Finale 2
- 1. April, 4 Uhr: Irak – Sieger aus Bolivien/Surinam
Der Sieger ordnet sich in Gruppe I zu Frankreich, Senegal und Norwegen ein.