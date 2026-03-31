Spionageverdacht gegen Italien: Bosnien legt Protest ein

SPORT1 31.03.2026 • 11:11 Uhr Ein italienischer Soldat soll angeblich die bosnische Nationalmannschaft ausspioniert haben. Die Gastgeber reichen Beschwerde ein.

Bosnien-Herzegowina hat offiziell Beschwerde gegen einen italienischen Soldaten eingelegt. Wie das bosnische Portal SportSport.ba berichtet, steht dieser unter Spionageverdacht, das Training der bosnischen Nationalmannschaft heimlich gefilmt zu haben.

Die bosnische Nationalmannschaft trainierte am Vorabend des wichtigen Playoff-Endspiels um ein WM-Ticket gegen Italien in Butmir. Die ersten 15 Minuten des Trainings waren öffentlich zugänglich, sodass unter anderem Vertreter der Presse filmen durften. Anschließend wurden die Zuschauer gebeten, das Trainingsgelände zu verlassen.

Kurz darauf soll den Verantwortlichen ein Mann aufgefallen sein, der weiterhin mit dem Smartphone filmte. Er soll eine Militärjacke und Bermudashorts getragen haben; auf seiner linken Schulter soll das Zeichen Italiens zu sehen gewesen sein. Die Sicherheitskräfte entfernten den mutmaßlichen italienischen Soldaten umgehend vom Gelände. Der bosnische Fußballverband reichte anschließend eine Beschwerde bei der EUFOR-Mission (Mission der Europäischen Union in Bosnien) ein.

Italien weist Anschuldigungen zurück

In italienischen Medien heißt es mittlerweile, dass die Angelegenheit „rasch relativiert“ werden konnte und „die Vermutung einer Spionage im Sportbereich ausgeschlossen“ werden kann.

Nach Angaben des zuständigen Ministeriums habe sich der italienische Soldat im Bereich der Militärbasis in unmittelbarer Nähe des Sportzentrums des FK Sarajevo in Butmir befunden.

Die Anwesenheit des Soldaten sei daher auf einen bloßen Durchgang durch das Gelände zurückzuführen, während dessen er mit seinem Smartphone einige Aufnahmen gemacht habe, „ohne sich des Verbots bewusst zu sein“.