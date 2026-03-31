Drama um Edin Dzeko - auch Schalke bangt

Maximilian Lotz 01.04.2026 • 00:14 Uhr Edin Dzeko wird beim Krimi um ein WM-Ticket gegen Italien in der letzten Aktion der Verlängerung gefoult. Der Schalke-Stürmer verletzt sich bei der Aktion.

Bittere Augenblicke für Edin Dzeko im Moment eines großen Triumphs – und auch der FC Schalke 04 dürfte in Sorge um seinen Starstürmer sein.

Denn beim dramatischen 4:1-Sieg im Elfmeterschießen gegen Italien war der Kapitän von Bosnien-Herzegowina bei der Entscheidung vom Punkt unfreiwillig zum Zuschauen verdammt. In der letzten Aktion des Spiels wurde Dzeko im Mittelfeld folgenschwer gefoult.

Dzeko verletzt sich bei letzter Aktion des Spiels

Davide Frattesi stoppte den 40-Jährigen bei einem Vorstoß mit einer Grätsche – Dzeko stürzte dabei unglücklich auf die rechte Schulter. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Clement Turpin beim Stand von 1:1 nach 120 Minuten ab.

Während sich beide Teams noch auf das Elfmeterschießen vorbereiteten, blieb Dzeko weiterhin am Boden liegen und musste behandelt werden.

Kurz darauf war klar: Dzeko kommt für das Elfmeterschießen nicht als möglicher Schütze infrage. Bei der Auslosung, auf welches Tor geschossen wird, stand Bosniens Kapitän zwar zunächst zusammen mit seinem italienischen Pendant Gianluigi Donnarumma bei Turpin – mit einem Eisbeutel auf der Schulter. Dann ließ er aber Nikola Katic den Vortritt.

Dzeko bejubelt WM-Teilnahme mit getapter Schulter

Dzeko nahm stattdessen auf der Ersatzbank Platz und zog sich eine Trainingsjacke über. Den Krimi vom Punkt, bei dem die Italiener Francesco Pio Esposito und Bryan Cristante vergaben, verfolgte er daraufhin gezwungenermaßen als Zuschauer.

Beim anschließenden Jubel war Dzeko sichtlich gehandicapt. Der rechte Arm war mit einer improvisierten Schlinge aus Tape fixiert. Eine genaue Diagnose stand am Abend zunächst noch aus.