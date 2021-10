Nationalmannschaft: Oliver Bierhoff über Hansi Flick, Timo Werner, WM-Qualifikation

Nach der geglückten WM-Quali geht der Blick nun in Richtung Katar. In den kommenden Wochen will Bierhoff mit seinem Stab die Planungen vorantreiben und ein WM-Quartier gefunden haben: „Die Planungen sind diesmal nicht ganz einfach. Wir haben nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Im Detail steht noch nichts fest. Wir fliegen in diesem Jahr nochmal nach Katar, um uns die Unterkunft anzuschauen.“