Nationalmannschaft: So plant Hansi Flick mit Wirtz, Adeyemi, Musiala, Raum, Schlotterbeck

Leverkusens Ausnahmetalent kommt bereits auf 42 Bundesliga-Einsätze. In der Branche wird der gebürtige Kölner als künftiger 100-Millionen-Transfer gesehen. Auch Flick hält große Stücke auf das Top-Talent. Womöglich wird Wirtz gegen Rumänien erstmals in einem A-Länderspiel in der Startelf stehen, schließlich stand er am Donnerstag im Abschlusstraining anstelle von Leroy Sané in der A-Mannschaft.