Alphonso Davies vor emotionaler Rückkehr in seine Heimatstadt Edmonton

Jetzt, knapp sechs Jahre später, schließt sich für Davies mit der Rückkehr in die Stadt, in die er als fünfjähriger Flüchtling gekommen war, ein Kreis. „Für mich persönlich sind die Spiele wie eine Rückkehr nach Hause. Seitdem ich Edmonton verlassen habe, ist das das erste Mal, dass ich hier trainieren werden und ein Spiel in meiner Stadt spielen werde“, sagte Davies in einem Zoom-Call für kanadische Medien aus München.