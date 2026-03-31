Schweden fährt zur WM – Lewandowski gescheitert

SID 31.03.2026 • 22:39 Uhr Polen gilt in Solna als Favorit. Doch Robert Lewandowski und seine Mitspieler scheitern.

Unerbittliche Schweden haben Robert Lewandowskis Traum von einer dritten WM-Teilnahme zerstört. Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft bezwang Polen im Playoff-Finale von Solna dank eines späten Tores 3:2 (1:1) und löste damit eines der letzten europäischen Tickets nach Amerika. In der schwierigen Gruppe F trifft Schweden im Sommer auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

Anthony Elanga von Newcastle United traf in Solna mit einem Traumtor zum 1:0 (19.), Teamkollege Yasin Ayari hatte den Ball mit der Hacke ebenso sehenswert vorgelegt. Nicola Zalewski (33.) gelang der polnische Ausgleich. Gustaf Lagerbielke (44.) köpfte das 2:1, Polen schlug durch Karol Swiderski (55.) erneut zurück. Topstar Viktor Gyökeres (89.) brachte Schweden schließlich zur WM.

Zum schwedischen Kader gehörten die Bundesligaprofis Daniel Svensson (Dortmund), Mattias Svanberg (Wolfsburg) und Hugo Larsson (Frankfurt). 50.000 Zuschauer hofften aber besonders auf weitere Tore von Gyökeres – der Arsenal-Profi hatte beim 3:1 im Halbfinale gegen die Ukraine sämtliche Treffer der Schweden erzielt und wurde auch in Solna zum Helden.