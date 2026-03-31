Italien trägt Trauer. Zum dritten Mal in Serie verpasst der viermalige Weltmeister die Endrunde der Fußball-WM. Die Medien im Lande sind entsetzt. Ein erster Überblick.
Pressestimmen aus Italien: „Wie im schlimmsten Albtraum!“
Gazzetta dello Sport: „Eine weitere historische Niederlage! Wie im schlimmsten Albtraum. Wir halten die Rückkehr zur WM in der Hand – und sehen zu, wie sie uns im Elfmeterschießen entrissen wird. Die Apokalypse geht weiter.“
Tuttosport: „Jetzt müssen alle rausfliegen! Das totale Scheitern. Ein Desaster. Italien sagt zum dritten Mal bitter Lebewohl.“
Corriere della Sera: „Italienische Apokalypse! Die WM fällt für die Azzurri zum dritten Mal in Serie aus.“
La Stampa: „Italienisches Desaster! Italien scheitert schon wieder, Bosnien-Herzegowina behält im Elfmeterschießen die Nerven.“
Corriere dello Sport: „Elfmeterschüsse als Urteil: Eine weitere deprimierende Nacht für den italienischen Fußball. Edin Dzeko fährt mit Bosnien zur WM – und wir nicht.“