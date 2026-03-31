Pressestimmen aus Italien: „Wie im schlimmsten Albtraum!“

SID 01.04.2026 • 00:06 Uhr Die Medien in Italien sind nach dem Verpassen der WM entsetzt. "Die Apokalypse geht weiter", schreibt die Gazzetta.

Italien trägt Trauer. Zum dritten Mal in Serie verpasst der viermalige Weltmeister die Endrunde der Fußball-WM. Die Medien im Lande sind entsetzt. Ein erster Überblick.

Gazzetta dello Sport: „Eine weitere historische Niederlage! Wie im schlimmsten Albtraum. Wir halten die Rückkehr zur WM in der Hand – und sehen zu, wie sie uns im Elfmeterschießen entrissen wird. Die Apokalypse geht weiter.“

Tuttosport: „Jetzt müssen alle rausfliegen! Das totale Scheitern. Ein Desaster. Italien sagt zum dritten Mal bitter Lebewohl.“

Corriere della Sera: „Italienische Apokalypse! Die WM fällt für die Azzurri zum dritten Mal in Serie aus.“

La Stampa: „Italienisches Desaster! Italien scheitert schon wieder, Bosnien-Herzegowina behält im Elfmeterschießen die Nerven.“