"Schlicht falsch": WM-Ausbootung Larssons verärgert Krösche

SID 13.05.2026 • 11:23 Uhr Der Frankfurter Sportvorstand hat kein Verständnis für die Entscheidung des schwedischen Trainers Graham Potter.

Sportvorstand Markus Krösche vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat kein Verständnis für die WM-Ausbootung seines schwedischen Mittelfeldspielers Hugo Larsson.

„Diese Entscheidung ist sportlich schlicht nicht zu erklären. Hugo hat sich in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau entwickelt, konstant Leistung gebracht und zählt zu den absoluten Schlüsselspielern unserer Mannschaft“, sagte Krösche.

Schwedens Nationaltrainer Graham Potter hatte am Dienstag sein Aufgebot für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bekanntgegeben. Im Gegensatz zu Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Eric Smith (FC St. Pauli), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) und Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) hat es Larsson nicht in den Kader geschafft – sehr zum Ärger Krösches.