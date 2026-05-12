WM-Aus! Frankfurt-Star "am Boden zerstört"

Maximilian Huber 12.05.2026 • 17:35 Uhr Hugo Larsson verpasst die WM mit der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Mittelfeld-Spieler wird von Nationaltrainer Graham Potter nicht berücksichtigt.

Schwedens Nationaltrainer Graham Potter hat seinen Kader für die anstehende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben – und dabei für eine Überraschung gesorgt.

Wie aus dem Kader Schwedens hervorgeht, fehlt Frankfurts Hugo Larsson im Aufgebot der Skandinavier. „Er erhielt einen Anruf, dass er nicht dabei ist, und Hugo ist völlig am Boden zerstört. Er war die ganze Zeit dabei, wird es jetzt aber nicht sein“, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person im Gespräch mit Fotbollskanalen.

Larsson unter Graham Potter außen vor

Larsson gab im Januar 2023 unter Janne Andersson sein Länderspieldebüt und stand seitdem zwölf Mal für die schwedische Nationalmannschaft auf dem Platz. Unter Potter, der seit Oktober 2025 im Amt ist, kam Larsson in den Playoff-Spielen im März gegen die Ukraine und Polen nicht zum Einsatz.

Auch Potters Vorgänger Jon Dahl Tomasson stellte sich nicht als großer Fan des Frankfurters heraus. Nach einem Konflikt zwischen den beiden Akteuren hatte Larsson ein Trainingslager während der Nations League wegen „leichterer Verletzungsprobleme“ vorzeitig verlassen.

Verletzungen verhinderten immer wieder eine tragende Rolle in der schwedischen Nationalmannschaft, nun fehlt Larsson im WM-Aufgebot der Skandinavier.

BVB-Star Svensson im WM-Kader

Der 21-Jährige war im Sommer 2023 für neun Millionen Euro Ablöse aus Malmö nach Frankfurt am Main gewechselt. Seitdem absolvierte er 119 Pflichtspiele für die Hessen, in der laufenden Bundesliga-Saison kam er 25-mal zum Einsatz.