WM-Aus! Frankfurt-Star "am Boden zerstört"

Schwedens Nationaltrainer Graham Potter hat seinen Kader für die anstehende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben – und dabei für eine Überraschung gesorgt.
Frankfurt-Profi „am Boden zerstört“
Wie aus dem Kader Schwedens hervorgeht, fehlt Frankfurts Hugo Larsson im Aufgebot der Skandinavier. „Er erhielt einen Anruf, dass er nicht dabei ist, und Hugo ist völlig am Boden zerstört. Er war die ganze Zeit dabei, wird es jetzt aber nicht sein“, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person im Gespräch mit Fotbollskanalen.
Larsson unter Graham Potter außen vor
Larsson gab im Januar 2023 unter Janne Andersson sein Länderspieldebüt und stand seitdem zwölf Mal für die schwedische Nationalmannschaft auf dem Platz. Unter Potter, der seit Oktober 2025 im Amt ist, kam Larsson in den Playoff-Spielen im März gegen die Ukraine und Polen nicht zum Einsatz.
Auch Potters Vorgänger Jon Dahl Tomasson stellte sich nicht als großer Fan des Frankfurters heraus. Nach einem Konflikt zwischen den beiden Akteuren hatte Larsson ein Trainingslager während der Nations League wegen „leichterer Verletzungsprobleme“ vorzeitig verlassen.
Verletzungen verhinderten immer wieder eine tragende Rolle in der schwedischen Nationalmannschaft, nun fehlt Larsson im WM-Aufgebot der Skandinavier.
BVB-Star Svensson im WM-Kader
Der 21-Jährige war im Sommer 2023 für neun Millionen Euro Ablöse aus Malmö nach Frankfurt am Main gewechselt. Seitdem absolvierte er 119 Pflichtspiele für die Hessen, in der laufenden Bundesliga-Saison kam er 25-mal zum Einsatz.
Mit Eric Smith (FC St. Pauli), Daniel Svensson (BVB), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) und Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) stehen vier Deutschland-Legionäre im schwedischen WM-Kader. Auch Alexander Isak (FC Liverpool), Viktor Gyökeres (Arsenal) und Anthony Elanga (Newcastle United) sind Teil der Auswahl von Graham Potter.