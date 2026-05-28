Ticket-Pleite für Harry Kane und Co.?

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Nur fünf Tage vorher, am 6. Juni, absolviert die englische Nationalmannschaft ihr erstes von zwei Testspielen in den USA.
Ticket-Pleite für Kane und Co.?
Das Interesse an der englischen Nationalmannschaft ist kurz vor WM-Beginn in den Staaten nicht allzu groß.
Harry Kane tritt mit den Three Lions bei der WM an
© IMAGO/Every Second Media
Im Raymond James Stadium, der Heimat der NFL-Franchise Tampa Bay Buccaneers, geht es gegen das Team aus Neuseeland. Besonderen Anklang findet die Partie im Vorfeld aber nicht.
Bislang wurden laut Sun erst 13.000 Tickets verkauft – und das in einem Stadion, in dem eigentlich 69.000 Zuschauer Platz finden. Den Three Lions droht also eine Partie mit mehr als 50.000 freien Sitzen.
England-Spiel findet kaum Anklang
Auch auf die 3.776 zugeteilten Plätze für den England Supporters Travel Club haben sich bisher nur 1.500 Mitglieder gemeldet.
Spannend: Schätzungsweise leben alleine 400.000 englische Auswanderer im US-Bundesstaat Florida, Tickets für die Partie will aber dennoch kaum jemand haben.
Die günstigsten Eintrittskarten für die WM-Generalprobe kosten rund 62 Euro.