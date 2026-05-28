Ticket-Pleite für Harry Kane und Co.?

SPORT1 28.05.2026 • 11:50 Uhr Das Interesse an der englischen Nationalmannschaft ist kurz vor WM-Beginn in den Staaten nicht allzu groß.

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Nur fünf Tage vorher, am 6. Juni, absolviert die englische Nationalmannschaft ihr erstes von zwei Testspielen in den USA.

Im Raymond James Stadium, der Heimat der NFL-Franchise Tampa Bay Buccaneers, geht es gegen das Team aus Neuseeland. Besonderen Anklang findet die Partie im Vorfeld aber nicht.

Bislang wurden laut Sun erst 13.000 Tickets verkauft – und das in einem Stadion, in dem eigentlich 69.000 Zuschauer Platz finden. Den Three Lions droht also eine Partie mit mehr als 50.000 freien Sitzen.

England-Spiel findet kaum Anklang

Auch auf die 3.776 zugeteilten Plätze für den England Supporters Travel Club haben sich bisher nur 1.500 Mitglieder gemeldet.

Spannend: Schätzungsweise leben alleine 400.000 englische Auswanderer im US-Bundesstaat Florida, Tickets für die Partie will aber dennoch kaum jemand haben.