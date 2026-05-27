DFB: Neuer Job für Ex-Bundestrainer Klinsmann

SID 27.05.2026 • 14:49 Uhr Der frühere Bundestrainer begleitet ab sofort ein DFB-Projekt in New York

Jürgen Klinsmann wird während der bevorstehenden WM-Endrunde Botschafter für das „German House of Soccer“ (GHOS) des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Neben Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger begleitet der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister von 1990 das Projekt in New York.

Laut DFB soll das GHOS vom 11. Juni bis 11. Juli im Chelsea Industrial in Manhattan „auf mehr als 2000 Quadratmetern deutsche Fußballkultur erlebbar machen – mit Public Viewing, Bühnenprogramm, Fan-Aktionen, Ausstellungen sowie Networking- und Businessformaten“. Die Endrunde findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.

„Jürgen Klinsmann steht wie kaum ein anderer für die internationale Strahlkraft des deutschen Fußballs und insbesondere auch für die besondere Verbindung zwischen Deutschland und den USA“, sagte DFB-Generalsekretär Holger Blask über den Europameister von 1996, der seit fast 30 Jahren in den USA lebt: „Mit seiner Erfahrung, seiner Bekanntheit und seiner Begeisterung für den Fußball ist er ein idealer Botschafter für das German House of Soccer.“