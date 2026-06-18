WM 2026: Fan-Chaos bei England-Spiel? FIFA will von nichts wissen

Niklas Sagner 18.06.2026 • 14:53 Uhr Es war der perfekte Auftakt für die englische Nationalmannschaft in die WM. Doch laut einem Bericht aus England gelangten Fans ohne Ticket ins Stadion. Die FIFA will von nichts wissen.

Für die englischen Fans gab es genug Gründe zum Feiern nach dem 4:2-Auftaktsieg ihrer Three Lions. Auf dem Weg zum Spiel nutzten einige englische Fans jedoch angeblich schwerwiegende Sicherheitslücken aus.

Laut der Daily Mail sei es Dutzenden Fans ohne Eintrittskarte gelungen, das AT&T Stadium in Arlington bei Dallas zu betreten. Das Thema wurde in der Folge von zahlreichen englischen Medien aufgegriffen.

„Es war unglaublich. An den Seiten der Einlasskontrollen gab es große Lücken, und die Leute schlenderten einfach hindurch. Es gab zwar Volunteers, das waren aber im Grunde genommen ältere Damen, die niemanden aufhielten“, erklärte ein mitgereister Fan der Daily Mail. „Viele sind einfach so durchgelaufen, während andere einfach darüber geklettert sind. Es gab riesige Lücken.“

FIFA und Polizei bestreiten Vorfälle

Trotz der Zeugenaussagen von vor Ort erklärte ein FIFA-Sprecher, man habe „zum jetzigen Zeitpunkt“ keine Hinweise darauf, dass Fans ohne gültige Eintrittskarte ins Stadion gelangt seien.

Auch die Polizei gab auf Anfrage an, ihr seien keine Vorfälle bekannt. Beide Parteien hielten sich sehr bedeckt.

Für Englands Turnierauftakt war in der riesigen Heimspielstätte der Dallas Cowboys aus der NFL ein umfangreiches Sicherheitskonzept umgesetzt worden.