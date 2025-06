Kracher für DFB-Frauen in der Nations League

SID 06.06.2025 • 13:27 Uhr In der zweiten Auflage des Final Four geht es erstmals in Hin- und Rückspiel um den Einzug ins die Endspiele.

Die deutschen Fußballerinnen treffen im Halbfinale der Nations League auf Frankreich. Das Team von Bundestrainer Christian Wück hat im Hinspiel zunächst Heimrecht.

Beide Partien werden zwischen dem 22. und 28. Oktober ausgetragen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die DFB-Frauen hatten ihre Vorrundengruppe 1 souverän auf Platz eins abgeschlossen und nur in den Niederlanden zwei Punkte liegen gelassen. Frankreich setzte sich in der Gruppe 2 mit sechs Siegen in sechs Spielen durch.

Spanien gegen Schweden im zweiten Halbfinale

Im zweiten Halbfinale des Final Four treffen die Weltmeisterinnen und Titelverteidigerinnen aus Spanien auf Schweden. Das Finale und die Partie um Platz drei werden ebenfalls in zwei Duellen am 28. November und 2. Dezember ausgespielt.