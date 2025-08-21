DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich

SID 21.08.2025 • 09:45 Uhr Im Halbfinale der Nations League präsentieren sich die deutschen Fußballerinnen erstmals in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr Halbfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Frankreich in Düsseldorf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt.

Bei der Partie am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) werden die DFB-Frauen erstmals in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt antreten. Das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr) in Caen statt.