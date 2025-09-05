DFB-Frauen spielen im November in Kaiserslautern

SID 05.09.2025 • 12:39 Uhr Das letzte Heimspiel des EM-Jahres steigt zum Abschluss der Nations League im Fritz-Walter-Stadion.

Die deutschen Fußballerinnen tragen ihr letztes Heimspiel des Jahres im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern aus. Dort bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück am 28. November in der Nations League das Hinspiel des Finales oder des Spiels um Platz drei, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mögliche Gegner sind dann Weltmeister Spanien oder Schweden, die Entscheidung darüber fällt im Halbfinale. Das DFB-Team trifft dabei auf Frankreich, das Hinspiel findet am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf statt. Für die Premiere in der NRW-Landeshauptstadt wurden laut DFB bislang mehr als 18.500 verkauft.