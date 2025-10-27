DFB-Frauen erwarten "wütende" Französinnen

SID 27.10.2025 • 18:13 Uhr Deutschlands Fußballerinnen wollen im Nations-League-Halbfinale in Frankreich einen kühlen Kopf bewahren.

Die deutschen Fußballerinnen stellen sich im Halbfinal-Rückspiel der Nations League auf „wütende“ Französinnen ein. „Ich glaube, sie wollen etwas gutmachen. Wir erwarten eine stürmische Mannschaft“, sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem Rückspiel in Caen am Dienstag (21.10 Uhr).

Das müsse aber kein Nachteil sein: „Wir wissen, dass eine Mannschaft, die wütend ist, möglicherweise auch Fehler macht. Und möglicherweise auch Räume aufgibt, die wir dann nutzen wollen.“

DFB-Frauen: Minge wieder dabei - Dallmann fehlt

Personell ließ Wück sich nicht in die Karten schauen. Anders als beim „sehr kräfteraubenden“ 1:0 (0:0) im Hinspiel steht Janina Minge nach ihrer Gelbsperre wieder zur Verfügung - der Bundestrainer verriet aber nicht, ob die Vizekapitänin in die Startelf zurückkehrt. Fest steht indes, dass Linda Dallmann aufgrund einer Erkältung in der Heimat bleiben musste.

Für weitere Auftritte auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld hat sich ohnehin Jule Brand beworben. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf der Zehn. Ich mag die Position. Ich kann ein bisschen freier sein, mich überall mehr bewegen“, sagte die 23-Jährige von OL Lyonnes über ihre neue Rolle am vergangenen Freitag.