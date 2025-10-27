Newsticker
Women’s Nations League>

DFB-Frauen in Frankreich ohne Dallmann

DFB-Star muss abreisen

Die nach dem Ausfall von Lena Oberdorf nachnominierte Mittelfeldspielerin verpasst das Halbfinalrückspiel der Nations League krankheitsbedingt.
Linda Dallmann fehlt in Frankreich
© AFP/SID/MIGUEL MEDINA
SID
Die deutschen Fußballerinnen müssen im Halbfinalrückspiel der Nations League in Frankreich ohne Linda Dallmann auskommen. Die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern konnte am Montag krankheitsbedingt nicht mit nach Caen reisen.

Bundestrainer Christian Wück verzichtete für die Partie am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) auf eine Nachnominierung.

Die zuvor nur Abruf nominierte Dallmann war nach dem Ausfall von Lena Oberdorf (Kreuzbandriss) in den Kader nachgerückt. Beim Hinspielerfolg am Freitag in Düsseldorf (1:0) kam die 31-Jährige nicht zum Einsatz.

