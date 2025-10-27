DFB-Frauen in Frankreich ohne Dallmann

Die deutschen Fußballerinnen müssen im Halbfinalrückspiel der Nations League in Frankreich ohne Linda Dallmann auskommen. Die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern konnte am Montag krankheitsbedingt nicht mit nach Caen reisen.
DFB-Star muss abreisen
Die nach dem Ausfall von Lena Oberdorf nachnominierte Mittelfeldspielerin verpasst das Halbfinalrückspiel der Nations League krankheitsbedingt.
Linda Dallmann fehlt in Frankreich
Bundestrainer Christian Wück verzichtete für die Partie am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) auf eine Nachnominierung.
Die zuvor nur Abruf nominierte Dallmann war nach dem Ausfall von Lena Oberdorf (Kreuzbandriss) in den Kader nachgerückt. Beim Hinspielerfolg am Freitag in Düsseldorf (1:0) kam die 31-Jährige nicht zum Einsatz.