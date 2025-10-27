DFB-Frauen in Frankreich ohne Dallmann

SID 27.10.2025 • 09:48 Uhr Die nach dem Ausfall von Lena Oberdorf nachnominierte Mittelfeldspielerin verpasst das Halbfinalrückspiel der Nations League krankheitsbedingt.

Die deutschen Fußballerinnen müssen im Halbfinalrückspiel der Nations League in Frankreich ohne Linda Dallmann auskommen. Die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern konnte am Montag krankheitsbedingt nicht mit nach Caen reisen.

Bundestrainer Christian Wück verzichtete für die Partie am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) auf eine Nachnominierung.