Eigentlich wollte sie ihr Comeback in der deutschen Nationalmannschaft geben. Doch Lena Oberdorf riss sich am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln erneut das Kreuzband.
DFB-Frauen mit emotionaler Botschaft
Besonders bitter: Erst Anfang September feierte sie nach über einem Jahr Zwangspause ihre Bundesliga-Rückkehr. Wieder ist das rechte Knie betroffen. Ihre DFB-Kolleginnen senden der Mittelfeldspielerin des FC Bayern eine emotionale Botschaft. Und denken dabei auch an eine weitere Spielerin.
Beim obligatorischen Mannschaftsfoto kurz vor Anpfiff des Halbfinal-Hinspiels in der Nations League gegen Frankreich (JETZT IM LIVETICKER) hielten DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Klara Bühl Trikots hoch. Gwinn das DFB-Trikot mit der Nummer sechs von Lena Oberdorf, Bühl das Jersey von Giovanna Hoffmann. Die Leipzigerin erlitt vor zwei Wochen ebenfalls eine Ruptur des Kreuzbandes.
Kreuzbandrisse werden im Frauen-Fußball zu einem immer größeren Problem. Auch ohne ihre beiden Mitspielerinnen wollen sich die DFB-Frauen am Abend in Düsseldorf eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen.