DFB-Frauen mit emotionaler Botschaft

Die DFB-Frauen treffen im Halbfinal-Hinspiel der Nations League auf Frankreich. Vor dem Anpfiff schicken sie eine emotionale Botschaft.
Giulia Gwinn leidet mit ihrer Teamkollegin Lena Oberdorf, die sich erneut nach ihrem Kreuzbandriss zurückkämpfen muss. Die DFB-Kapitänin weiß, wovon sie spricht und wie schwer dieser Weg ist.
Manfred Sedlbauer
Eigentlich wollte sie ihr Comeback in der deutschen Nationalmannschaft geben. Doch Lena Oberdorf riss sich am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln erneut das Kreuzband.

Besonders bitter: Erst Anfang September feierte sie nach über einem Jahr Zwangspause ihre Bundesliga-Rückkehr. Wieder ist das rechte Knie betroffen. Ihre DFB-Kolleginnen senden der Mittelfeldspielerin des FC Bayern eine emotionale Botschaft. Und denken dabei auch an eine weitere Spielerin.

Beim obligatorischen Mannschaftsfoto kurz vor Anpfiff des Halbfinal-Hinspiels in der Nations League gegen Frankreich (JETZT IM LIVETICKER) hielten DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Klara Bühl Trikots hoch. Gwinn das DFB-Trikot mit der Nummer sechs von Lena Oberdorf, Bühl das Jersey von Giovanna Hoffmann. Die Leipzigerin erlitt vor zwei Wochen ebenfalls eine Ruptur des Kreuzbandes.

Kreuzbandrisse werden im Frauen-Fußball zu einem immer größeren Problem. Auch ohne ihre beiden Mitspielerinnen wollen sich die DFB-Frauen am Abend in Düsseldorf eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen.

