Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Women’s Nations League
Women’s Nations League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Women’s Nations League>

"Wollten Zeichen setzen" - Gwinn nach Sieg emotional

Gwinn nach Sieg emotional

Den Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Nations League widmen die DFB-Frauen ihrem verletzten Duo.
Camilla Küver gab beim 1:0-Sieg im Nations-League-Halbfinale ihr Debüt für die Nationalmannschaft. Die 22-Jährige spricht über ihr erstes Länderspiel und ein mögliches Ritual.
SID
Den Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Nations League widmen die DFB-Frauen ihrem verletzten Duo.

Nach ihrem erfolgreichen Comeback strahlte Giulia Gwinn - und verkündete im Trikot von Lena Oberdorf eine wichtige Botschaft. „Wir wollten einfach ein Zeichen senden, dass wir fest an sie denken“, erklärte die DFB-Kapitänin den Trikot-Torjubel für Oberdorf und Giovanna Hoffmann.

„Sie sollen wissen, dass sie eine Mannschaft haben, die eine Schulter zum Anlehnen ist.“ Aufgrund ihrer Kreuzbandrisse „fehlen die beiden uns sehr“, betonte Gwinn nach dem 1:0 (0:0) im Halbfinal-Hinspiel der Nations League gegen Frankreich.

Angesprochen auf die Matchwinnerin geriet Gwinn dann ins Schwärmen. „Das sind die Klara-Bühl-Momente“, sagte die Verteidigerin über ihre Bayern-Teamkollegin, die die DFB-Frauen per Distanztreffer in Düsseldorf erlöst hatte, und verriet: „Diesen Schuss übt sie sehr, sehr oft.“

DFB-Team mit schwacher Chancenverwertung

Die Flügelspielerin selbst gab das Lob an die Mannschaft weiter, sie sei sehr zufrieden damit, „wie wir nach vorne gespielt haben. Wir waren sehr klar.“ Alles gut also angesichts der Fortschritte mit umformierter Startelf? Nein, das größte Manko wurmte auch Bühl: „Jetzt gilt es noch, die Coolness vor dem Tor zu bewahren.“

Denn der Erfolg bei der Neuauflage des EM-Viertelfinales (6:5 i.E.) hätte höher ausfallen müssen, die Chancenverwertung ließ wie schon bei der EURO zu wünschen übrig. „Gerade die Effizienz“, ahnte Gwinn daher, „wird wahrscheinlich die nächsten drei Tage noch ein Thema sein.“ Denn am Dienstag (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER) steht im französischen Caen das Rückspiel im Kampf um den Finaleinzug an.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite