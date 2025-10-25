Johannes pflegt engen Draht zu Berger: "Haben täglich Kontakt"

SID 25.10.2025 • 15:02 Uhr Von der verletzten Nummer eins lässt sich die Wolfsburgerin gerne Tipps geben - natürlich auch fürs Elfmeterschießen.

Fußball-Nationaltorhüterin Stina Johannes legt großen Wert auf einen engen Austausch mit der derzeit verletzten EM-Heldin Ann-Katrin Berger. "Ich habe mit Anne tatsächlich gerade täglichen Kontakt", verriet Johannes nach ihrem guten Auftritt beim 1:0 (0:0) gegen Frankreich im Halbfinal-Hinspiel der Nations League, dem erst vierten Länderspiel der Keeperin vom VfL Wolfsburg.

Deutschlands Fußballerin des Jahres ist für Johannes viel mehr Vorbild als Rivalin. "Wir haben einen sehr guten Draht, und ich schätze sie menschlich und sportlich sehr. Von daher vermisse ich sie auch", erklärte Johannes: "Sie ist eine hervorragende Athletin und ein noch viel hervorragenderer Mensch."

Auch sportlich schaut die 25-Jährige zur "Weltklasse-Torhüterin" Berger auf. "Vor allem im Elfmeterschießen habe ich noch keine bessere erlebt. Ich lerne immer von Anne. Sie gibt mir auch viel Feedback, wir reden viel, und von daher bin ich auch immer sehr dankbar."