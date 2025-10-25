Newsticker
Bitterer Ausfall bei DFB-Gegnerinnen

Am Dienstag kämpfen die deutschen Fußballerinnen in Caen um den Finaleinzug, dem Gegner wird eine Schlüsselspielerin fehlen.
Marie-Antoinette Katoto fehlt Frankreich gegen Deutschland
© IMAGO/Gabor Baumgarten
SID
Am Dienstag kämpfen die deutschen Fußballerinnen in Caen um den Finaleinzug, dem Gegner wird eine Schlüsselspielerin fehlen.

Frankreichs Fußballerinnen müssen im Halbfinal-Rückspiel der Nations League gegen Deutschland auf Topstürmerin Marie-Antoinette Katoto verzichten.

Die 26-Jährige vom französischen Serienmeister OL Lyonnes erlitt bei der 0:1-Niederlage der Französinnen im Hinspiel am Freitag in Düsseldorf eine Verletzung im rechten Oberschenkel.

Duo bei Frankreich vor Rückkehr

Der französische Verband bestätigte am Samstag den Ausfall der Angreiferin für das zweite Duell mit den DFB-Frauen am Dienstag (21.10 Uhr im LIVETICKER) in Caen. Dafür darf Frankreich auf die Rückkehr von Kapitänin Griedge Mbock und Mittelfeldspielerin Sakina Karchaoui hoffen, das Duo wurde am Freitag angeschlagen geschont.

Katoto, die das Quartier der Französinnen am Samstagnachmittag verließ, hatte im Hinspiel zur vermeintlichen Führung getroffen, ihr Treffer in der 34. Minute zählte allerdings nicht aufgrund einer Abseitsstellung.

