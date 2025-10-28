Nations League: Frankreich - Deutschland heute live im Free-TV, Stream & Ticker - DFB-Frauen wollen ins Finale

SPORT1 28.10.2025 • 18:00 Uhr Die DFB-Frauen sind am Dienstagabend im Halbfinal-Rückspiel der Nations League in Frankreich gefordert. Nach dem knappen Erfolg in Düsseldorf hält die Truppe von Christian Wück alle Trümpfe in der Hand.

Nach dem 1:0-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel der Nations League geht die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend mit einer ordentlichen Ausgangsposition ins entscheidende Duell mit Frankreich in Caen (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER).

„Es war nicht alles rosarot heute, wir haben schon noch Luft nach oben“, hatte Frauen-Bundestrainer Christian Wück nach der Partie am Freitag in Düsseldorf gesagt und meinte damit vor allem die mangelnde Chancenverwertung.

Nations League: So können Sie Frankreich - Deutschland heute live verfolgen

TV: ZDF

ZDF Stream: ZDF-Mediathek

ZDF-Mediathek Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Trotz einiger Topchancen traf einzig Klara Bühl (79.) für das deutsche Frauen-Team. Bereits in der EM-Analyse sei die Effizienz Wück zufolge „ein großes Thema“ gewesen, „und wenn man danach geht, haben wir keinen großen Schritt nach vorne gemacht“.

Der einzigen Torschützin fiel nach den zuvor vergebenen Großchancen jedenfalls ein Stein vom Herzen: „Ich hatte vorher schon die ein oder andere Chance, und wir haben auch Großchancen liegen lassen, deshalb habe ich mir einfach mal ein Herz genommen und es einfach durchgezogen. Schön, dass es geklappt hat.“

DFB-Frauen selbstbewusst: „Wir sind in den Köpfen der Französinnen“

Durchaus optimistisch ist Bühl auch für das Rückspiel: „Ich glaube schon, dass wir in Frankreich mutig auftreten können. Natürlich wissen wir, dass es dort schwer wird.“

Bühls Münchner Mitspielerin Franziska Kett ergänzte nach dem Hinspiel: „Wir müssen sofort da sein. Wir sind in den Köpfen der Französinnen, das ist klar. Sie mögen es nicht, wenn man aggressiv spielt. Wenn wir die gleiche Leistung auf den Platz bringen, wie wir es heute gemacht haben, können wir wieder einen Sieg einfahren.“

Verzichten muss die DFB-Elf in Caen krankheitsbedingt auf Linda Dallmann, die ohnehin nur für ihre verletzte Bayern-Kollegin Lena Oberdorf nachgerückt und im Hinspiel nicht zum Einsatz gekommen war. Wück verzichtet auf eine Nachnominierung.