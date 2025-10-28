Putellas trifft: Spanien im Nations-League-Finale

SID 28.10.2025 • 20:52 Uhr Nach dem 4:0 im Hinspiel siegen die Weltmeisterinnen auch in Schweden. Im Endspiel geht es gegen Deutschland oder Frankreich.

Die Fußball-Weltmeisterinnen aus Spanien stehen erneut im Finale der Nations League. Dank eines Tores von Superstar Alexia Putellas (75.) gewann der Vize-Europameister auch sein Halbfinal-Rückspiel in Schweden mit 1:0 (0:0) und kam nach der 4:0-Gala im ersten Duell souverän weiter.

Im Endspiel treffen die Titelverteidigerinnen aus Spanien am 28. November und 2. Dezember auf Deutschland oder Frankreich. Das zweite Halbfinale wird am späteren Dienstagabend (21.10 Uhr/ZDF) im französischen Caen ausgetragen, das DFB-Team geht mit einem 1:0-Vorsprung in die Partie. Schweden muss sich mit dem kleinen Finale begnügen.