DFB-Frauen reagieren auf „Beschwerden“

SID 26.11.2025 • 15:19 Uhr Camilla Küver und Sydney Lohmann plagen muskuläre Beschwerden. Deshalb kommt es zur einer Nachnominierung bei den DFB-Frauen.

Abwehrspielerin Bibiane Schulze Solano ist vor dem Nations-League-Duell der deutschen Fußballerinnen mit Spanien nachnominiert worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Demnach plagen Camilla Küver und Sydney Lohmann „muskuläre Beschwerden“, die derzeit noch abgeklärt werden würden.