Nations League: DFB-Frauen im Finale wieder mit Berger

SID 18.11.2025 • 12:38 Uhr Christian Wück gibt seinen Kader für die Finalspiele bekannt. Dabei gibt es eine prominente Rückkehrerin.

Die deutschen Fußballerinnen können im Finale der Nations League gegen Spanien wieder auf ihre Toptorhüterin Ann-Katrin Berger bauen. Die etatmäßige Nummer eins kehrt nach ihrer Knieverletzung zurück, wie aus dem am Dienstagmittag veröffentlichten 23-köpfigen Aufgebot hervorgeht.

Außerdem stehen die zuletzt fehlenden Rebecca Knaak, Ena Mahmutovic und Sarai Linder wieder im Kader, Lisanne Gräwe rückt aus der U23 ins A-Team auf.

Gegenüber den Halbfinal-Duellen mit Frankreich fehlen dafür die angeschlagene Carlotta Wamser sowie die diesmal nur auf Abruf stehenden Laura Dick und Bibiane Schulze Solano. „Im Vergleich zu den Halbfinalpartien gegen Frankreich haben wir keine großen Veränderungen vorgenommen, abgesehen von den Rückkehrerinnen“, sagte Bundestrainer Christian Wück vor den beiden „wichtigen“ Duellen mit Weltmeister Spanien am 28. November (20.30 Uhr) in Kaiserslautern und am 2. Dezember (18.30 Uhr) in Madrid.

Deutschland trifft wieder auf Spanien

Sein Team müsse den „Schwung“ aus den guten Halbfinalspielen mitnehmen, sagte der 52-Jährige vor dem Duell mit den Spanierinnen, gegen die das DFB-Team im EM-Halbfinale (0:1 n.V.) im Sommer ausgeschieden war: „Es ist seit langem wieder ein Finale – genau für solche Momente spielt man Fußball. Uns erwartet die aktuell stärkste Mannschaft Europas. Das ist eine große Herausforderung, auf die wir uns als Team freuen und sehr gut vorbereiten werden.“

Gerade im Heimspiel auf dem Betzenberg hoffe er wieder auf „herausragende“ Unterstützung.

Bislang sind über 37.000 Tickets für das Hinspiel verkauft. Die deutschen Fußballerinnen kommen am Montagmittag zur Vorbereitung in Frankfurt/Main zusammen. Für Berger ist die Zukunft im Nationalteam für die Zeit nach den Finalspielen offen, diesbezüglich soll im Rahmen des Lehrgangs ein Gespräch mit Wück stattfinden.

Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Rebecca Knaak, Camilla Küver, Sarai Linder, Janina Minge