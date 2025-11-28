Nations League, Finale: Deutschland - Spanien heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 28.11.2025 • 17:30 Uhr Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will im Final-Hinspiel der Nations League gegen Spanien den Grundstein für den ersten Titelgewinn seit neun Jahren legen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kämpft in der Nations League gegen Spanien um den Titel. Im Final-Hinspiel (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern soll die Grundlage für den ersten Titelgewinn seit neun Jahren geschaffen werden.

Endgültig entschieden wird das Duell mit den Weltmeisterinnen um die Topstars Aitana Bonmati und Alexia Putellas erst im Rückspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Estadio Metropolitano von Madrid.

Nations League: So können Sie Deutschland - Spanien heute live im Free-TV verfolgen

TV: ZDF

ZDF Stream: ZDF-Mediathek

ZDF-Mediathek Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Doch den Deutschen ist schon vor dem Hinspiel deutlich anzumerken, dass sie die Niederlage im EM-Halbfinale im vergangenen Sommer (0:1 nach Verlängerung) immer noch wurmt. „Wir haben eine offene Rechnung - die wollen wir begleichen“, sagte Verteidigerin Rebecca Knaak voller Angriffslust.

Deutschland besiegte Spanien bei Olympia

Wie dies gelingen kann, hat die deutsche Auswahl erst im vergangenen Jahr gezeigt. Bei Olympia gewann der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister 1:0 im hart umkämpften Spiel um Bronze. Sollten die Deutschen auch am Dienstag jubeln, wäre es der erste Triumph seit dem Olympiasieg 2016 in Rio.

Bundestrainer Christian Wück peilt genau das an. „Wir wissen, dass wir nicht nur gefordert werden, sondern dass es da um eine absolute Topleistung geht, um überhaupt bestehen zu können“, äußerte Wück: „Aber ich glaube, dass wir die Möglichkeiten haben, die Spiele zu uns rüberzuziehen. Es werden elf gute Individualisten gegen ein Team verlieren. Und dieses Team wollen wir dann auf dem Platz sein.“

Verzichten muss Wück neben der Langzeitverletzten Lena Oberdorf sowie der angeschlagenen Carlotta Wamser auf Lea Schüller. Die Angreiferin des Double-Gewinners Bayern München, die ihren Stammplatz im Nationalteam zuletzt an Nicole Anyomi verloren hatte, fehlt aus familiären Gründen.