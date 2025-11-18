Wück hofft auf Bergers Entscheidung nach Spanien-Duellen

SID 18.11.2025 • 14:03 Uhr Nach den Nations-League-Finals soll Klarheit über Bergers Zukunft im DFB-Tor herrschen. Gespräche sind für die kommenden Tage geplant.

Bundestrainer Christian Wück erhofft sich nach den Nations-League-Finals eine Entscheidung über die Zukunft von Ann-Katrin Berger im deutschen Tor. „Ich möchte ihre Meinung hören, ob sie es sich zutraut, 2027 eine WM zu spielen. Es ist wichtig, erstmal zu hören, wie sie sich fühlt, wie ihr Körper sich anfühlt“, sagte Wück am Dienstag. Er hoffe, „dass wir nach den beiden Spielen gegen Spanien mehr wissen“.

Rund um die Duelle mit den Weltmeisterinnen am 28. November in Kaiserslautern und 2. Dezember in Madrid soll ein Gespräch mit Berger stattfinden.

„Es ist wirklich sehr, sehr offen“, sagte Wück, der der 35-Jährigen vom US-Klub Gotham FC auch seine Gedanken mitteilen möchte: „Ich kann noch nicht sagen, in welche Richtung es geht, zumindest nicht bei ihr.“

Berger selbst hatte nach dem Aus im EM-Halbfinale gegen Spanien offen gelassen, ob es für sie nach diesem Jahr im deutschen Tor weitergeht. Das nächste große Ziel wäre die WM 2027 in Brasilien, im Frühjahr 2026 startet die WM-Qualifikation.