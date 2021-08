Golf, FedExCup: Cantley gewinnt zweites Playoff-Turnier

DeChambeau hatte selbst beste Chancen, in Owings Mills zu gewinnen. Am letzten Loch sowie an den ersten drei Löchern im Stechen wollten allerdings seine Putts nicht fallen. DeChambeau liegt in der Gesamtwertung nun auf Rang drei hinter Cantley und Tony Finaeu (USA), der das Auftaktturnier in Jersey City/New Jersey gewonnen hatte.