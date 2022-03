Golf, US Masters: Phil Mickelson fehlt in Augusta wegen Saudi-Aussagen

Mickelson, dreimaliger Masters-Champion, hatte die Saudis in einem Gespräch als „scary motherf*s“ („furchteinflößende Dreckskerle“) bezeichnet. Danach entschuldigte sich der 51-Jährige und kündigte eine längere Auszeit an. Offen ist, ob Mickelson im Mai bei der PGA Championship in Tulsa/Oklahoma seinen Titel verteidigen wird.